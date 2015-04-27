Летом хочется одеть что-то лёгкое и натуральное. Бумажные бусы — прекрасный вариант украшения для летнего пляжного сезона. Сегодня мы расскажем, как сделать бусины из бумаги для создания бус, колье, браслетов и кулонов. Посмотрите, какие стильные украшения можно сделать из бумаги.



Lucy Blackburn, flickr

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Devi Chand, etsy



Kathleen Reeder, etsy

Krystal Bennett, etsy

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Devi Chand, rings-things

Shelley Warnica, etsy

Бусины из гофрированной бумаги напоминают ракушку. Такие бусы подойдут для пляжной одежды.

Sophie, etsy

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Цветные бумажные бусины, покрытые лаком, посыпанные глиттерами, одеты на английскую булавку. Всё собрано на шнур. Колье готово.

minieco.co.uk

bds.jewelrymakingmagazines

Из бумажных бусин можно собрать занавески, коробки, вазы, клатчи, сумочки, оформить фоторамки.

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paperbeadgirl.homestead

thefairtradestore.co.uk

Для изготовления бумажных бусин используют три вида бумаги: цветную, газеты и журналы, белую бумагу, разрисованную своими руками красками, фломастерами, карандашами, мелками и т.д.

Если вы обратили внимание на представленные изделия, то увидели, что они сделаны из бусин разной формы. Форма бусин зависит от формы полос, из которых скручены бусины. Предлагаем вашему вниманию варианты полос для создания бусин из бумаги. Чем длиннее полоска бумаги, тем обьёмнее будет бусина.

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Как сделать бусины из бумаги?

1.Выбрать форму бусин и начертить полосы на бумаге. Вырезать.

2.Полоску бумаги накрутить на зубочистку. Кончик зафиксировать клеем ПВА.

3.Если нужно, покрыть бусины краской или лаком. Высушить.

4.Из готовых бусин собираем украшение.

Crimefish, crimefish.deviantart

Пример создания бусины из белой бумаги, раскрашенной фломастерами.

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