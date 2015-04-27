Летом хочется одеть что-то лёгкое и натуральное. Бумажные бусы — прекрасный вариант украшения для летнего пляжного сезона. Сегодня мы расскажем, как сделать бусины из бумаги для создания бус, колье, браслетов и кулонов.  Посмотрите, какие стильные украшения можно сделать из бумаги.

Бусины из бумаги
Lucy Blackburn, flickr

Бумажные украшенияbeadforlife

Бусины из бумаги
 Devi Chand,  etsy

Бусины из бумаги
 Kathleen Reeder, etsy

Бусины из бумагиKrystal Bennett,  etsy

Бусины из бумагиdouglasdawson.files.wordpress

Бусины из бумагиDevi Chand, rings-things

Бусины из бумагиShelley Warnica, etsy

Бусины из гофрированной бумаги напоминают ракушку. Такие бусы подойдут для пляжной одежды.

Бусины из бумаги

Sophie,  etsy

Бусины из бумагиaccentsandpetals

Цветные бумажные бусины, покрытые лаком, посыпанные глиттерами, одеты на английскую булавку. Всё собрано на шнур. Колье готово.

Бусины из бумагиminieco.co.uk

Бусины из бумагиbds.jewelrymakingmagazines

Из бумажных бусин можно собрать занавески, коробки, вазы, клатчи, сумочки, оформить фоторамки.

Бусины из бумаги thisnext

Бусины из бумаги

savedbylovecreations

Бусины из бумаги

paperbeadgirl.homestead

Бусины из бумагиthefairtradestore.co.uk

Для изготовления бумажных бусин используют три вида бумаги: цветную, газеты и журналы, белую бумагу, разрисованную своими руками красками, фломастерами, карандашами, мелками и т.д.

Если вы обратили внимание на представленные изделия, то увидели, что они сделаны из бусин разной формы. Форма бусин зависит от формы полос, из которых скручены бусины. Предлагаем вашему вниманию варианты полос для создания бусин из бумаги. Чем длиннее полоска бумаги, тем обьёмнее будет бусина.

Бусины из бумагиbhg

Бусины из бумаги

Бусины из бумагиbutikofer

Бусины из бумаги

Бусины из бумаги

Как сделать бусины из бумаги?

1.Выбрать форму бусин и начертить полосы на бумаге. Вырезать.

2.Полоску бумаги накрутить на зубочистку. Кончик зафиксировать клеем ПВА.

3.Если нужно, покрыть бусины краской или лаком. Высушить.

4.Из готовых бусин собираем украшение.

Бусины из бумаги

Crimefish, crimefish.deviantart

Пример создания бусины из белой бумаги, раскрашенной фломастерами.

Бумажные украшенияilovepaperbeads

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